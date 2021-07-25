Один человек погиб в результате падения дельтаплана в Башкирии

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В МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.
Один человек погиб в результате падения дельтаплана в Башкирии
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Отмечается, что происшествие произошло утром 25 июля в 5 км от села Старобайрамгулово на горе Кумас.

«Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал один взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 мск констатирована смерть дельтапланериста», — цитирует ведомство РИА Новости.

На месте ЧП находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи и РОВД Учалинского района.

Ранее в Костромской области погиб пилот в результате ЧП с дельтапланом.

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