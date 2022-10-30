Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения дельтаплана в Адыгее

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту крушения дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи установили, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом. Расследование продолжается.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о гибели двух человек в результате падения мотодельтаплана в горах Адыгеи.

Отмечается, что дельтаплан при падении загорелся.