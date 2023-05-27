Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Богомаз: никаких попыток проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область не было

Короткая ссылка
Никаких попыток проникновения украинских диверсантов в Брянскую область 27 мая не было, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз: никаких попыток проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область не было
  • РИА Новости

«Сегодня многие Telegram-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной», — написал он.

При этом 27 мая ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет.

«В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и Вооружёнными силами России были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены», — отметил Богомаз.

22 мая в Брянской области артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков подверглось село Соловьёвка. Никто из жителей не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить