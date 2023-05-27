Богомаз: никаких попыток проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область не было

Никаких попыток проникновения украинских диверсантов в Брянскую область 27 мая не было, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня многие Telegram-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной», — написал он.

При этом 27 мая ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет.

«В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и Вооружёнными силами России были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены», — отметил Богомаз.

22 мая в Брянской области артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков подверглось село Соловьёвка. Никто из жителей не пострадал.