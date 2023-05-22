Село Соловьёвка в Брянской области подверглось артобстрелу ВСУ, пострадавших нет

Село Соловьёвка в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка», — написал он в Telegram-канале.

Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.