Село Соловьёвка в Брянской области подверглось артобстрелу ВСУ, пострадавших нет
Село Соловьёвка в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
- РИА Новости
- © Sputnik / Арам Нерсесян
«Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка», — написал он в Telegram-канале.
Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен