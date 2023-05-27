Гладков: порядка 250 прилётов со стороны ВСУ за сутки зафиксировано в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся обстрелу со стороны ВС Украины за сутки порядка 250 раз.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Грайворонский городской округ снова под многочисленными миномётными и артиллерийскими обстрелами... Из миномёта и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилёта... Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз», — сообщил Гладков.

Кроме того, по его словам, административные здания в результате обстрелов были повреждены в посёлках Майский и Октябрьский.

Белгородский район за сутки попал под обстрел девять раз, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел украинской армии.

Он заявил, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса.