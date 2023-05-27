Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков: порядка 250 прилётов со стороны ВСУ за сутки зафиксировано в Белгородской области

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся обстрелу со стороны ВС Украины за сутки порядка 250 раз.
Гладков: порядка 250 прилётов со стороны ВСУ за сутки зафиксировано в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Грайворонский городской округ снова под многочисленными миномётными и артиллерийскими обстрелами... Из миномёта и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилёта... Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз», — сообщил Гладков.

Кроме того, по его словам, административные здания в результате обстрелов были повреждены в посёлках Майский и Октябрьский. 

Белгородский район за сутки попал под обстрел девять раз, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел украинской армии.

Он заявил, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить