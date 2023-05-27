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Патриарх Кирилл прибыл в Сургут

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Сургут, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Кирилл прибыл в Сургут
  • Gettyimages.ru

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Ханты-Мансийскую митрополию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту его встретили полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и мэр Сургута Андрей Филатов.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что полное отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту.

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