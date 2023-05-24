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Путин лично посетил патриарха Кирилла для поздравления его с днём тезоименитства

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Российский президент Владимир Путин лично посетил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для поздравления его с днём тезоименитства.

Об этом сообщило РИА Новости

«Вам спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству», — сказал Путин.

В свою очередь, предстоятель Русской православной церкви поблагодарил президента за высокий уровень отношений «межгосударственных, церковных, а также личных».

По словам патриарха Кирилла, это отражается в жизни людей, многомиллионной Русской православной церкви, которые чувствуют поддержку государства.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что полное отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту.

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