Патриарх Кирилл: отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что полное отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту.
Патриарх Кирилл: отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом предстоятель РПЦ сказал участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ложная дипломатия эпохи разрядки ушла.

По его словам, на Западе «ставилась задача одурачить» россиян, привить им западные ценности и «втянуть в свой мир».

«Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, «когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, всё это и привело к военному противостоянию».

Ранее патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры.

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