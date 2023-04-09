Патриарх Кирилл: отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что полное отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту.

Об этом предстоятель РПЦ сказал участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ложная дипломатия эпохи разрядки ушла.

По его словам, на Западе «ставилась задача одурачить» россиян, привить им западные ценности и «втянуть в свой мир».

«Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, «когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, всё это и привело к военному противостоянию».

Ранее патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры.