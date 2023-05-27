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Колокольцев: работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России

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Последние результаты работы МВД по пресечению наркобизнеса в России показывают, что Украина полностью вовлечена в эти преступления, сообщил российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия 24».
Колокольцев: работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России
  • AFP

«Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, они показывают, что наши соседи — они полностью вовлечены в этот бизнес», — сказал министр.

Часть из них приехали с Украины и организовали эту работу, отметил Колокольцев.

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин ранее сообщил, что специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодёжи.

В конце марта президент Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.

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