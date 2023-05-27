Колокольцев: работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России
- AFP
«Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, они показывают, что наши соседи — они полностью вовлечены в этот бизнес», — сказал министр.
Часть из них приехали с Украины и организовали эту работу, отметил Колокольцев.
Замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин ранее сообщил, что специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодёжи.
В конце марта президент Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.