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Совбез России: СВО помогла закрыть каналы поставок наркотиков для российской молодёжи

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодёжи.
Совбез России: СВО помогла закрыть каналы поставок наркотиков для российской молодёжи
  • РИА Новости

«Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодёжи», — сказал он в интервью «Российской газете».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев на территории Украины и всячески способствовали их работе по распространению наркотических веществ на территории России.

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