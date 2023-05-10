Совбез России: СВО помогла закрыть каналы поставок наркотиков для российской молодёжи
- РИА Новости
«Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодёжи», — сказал он в интервью «Российской газете».
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев на территории Украины и всячески способствовали их работе по распространению наркотических веществ на территории России.