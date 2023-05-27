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Беспилотник упал в Тверской области

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Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет.
Беспилотник упал в Тверской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Ситуация находится на личном контроле губернатора региона Игоря Рудени.

Ранее стало известно, что административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.

26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины повредили снарядами газопровод и линию электропередачи в Грайвороне.

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