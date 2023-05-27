Беспилотник упал в Тверской области
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«У деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
Ситуация находится на личном контроле губернатора региона Игоря Рудени.
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