Беспилотник упал в Тверской области

Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Ситуация находится на личном контроле губернатора региона Игоря Рудени.

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