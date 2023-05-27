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Отбивших атаку на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представили к боевым наградам

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Военнослужащие ЧФ, уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на «Иван Хурс», представлены к боевым госнаградам.
Отбивших атаку на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представили к боевым наградам
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» представлены к боевым государственным наградам», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь.

Как стало известно, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России.

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