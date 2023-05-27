Отбивших атаку на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представили к боевым наградам
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» представлены к боевым государственным наградам», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь.
Как стало известно, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России.