Отбивших атаку на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представили к боевым наградам

Военнослужащие ЧФ, уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на «Иван Хурс», представлены к боевым госнаградам.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» представлены к боевым государственным наградам», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь.

Как стало известно, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России.