В ФСБ сообщили о возросших рисках провокаций на польской и прибалтийской границах
- РИА Новости
Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Он отметил рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях.
«Возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — заявил Кулишов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы.
Также сообщалось, что Госдума приняла закон, регулирующий движение грузового транспорта через госграницу.