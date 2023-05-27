В ФСБ сообщили о возросших рисках провокаций на польской и прибалтийской границах

Погранслужба ФСБ России отметила возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы России.

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях.

«Возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — заявил Кулишов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы.

Также сообщалось, что Госдума приняла закон, регулирующий движение грузового транспорта через госграницу.