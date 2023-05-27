Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ФСБ сообщили о возросших рисках провокаций на польской и прибалтийской границах

Короткая ссылка
Погранслужба ФСБ России отметила возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы России.
В ФСБ сообщили о возросших рисках провокаций на польской и прибалтийской границах
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях.

«Возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — заявил Кулишов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы.

Также сообщалось, что Госдума приняла закон, регулирующий движение грузового транспорта через госграницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить