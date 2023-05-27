«Калашников»: серийная партия обновлённого АК-12 будет готова во второй половине 2023 года
Об этом информирует ТАСС.
«Первая партия должна выйти во втором полугодии 2023 года в объёмах согласно госзаказу», — сказал Уржумцев.
По его словам, подготовка производства идёт уже сейчас.
«Мы уверены во всех изменениях и поэтому будем их внедрять», — добавил главный конструктор.
Ранее сообщалось, что «Калашников» кратно увеличивает производство беспилотников.
Также «Калашников» с начала года сдал рекордное за десять лет количество оружейных изделий.