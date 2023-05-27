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«Калашников»: серийная партия обновлённого АК-12 будет готова во второй половине 2023 года

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Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что первая серийная партия доработанных по опыту спецоперации автоматов АК-12 должна быть изготовлена уже во втором полугодии 2023 года.

Об этом информирует ТАСС.

«Первая партия должна выйти во втором полугодии 2023 года в объёмах согласно госзаказу», — сказал Уржумцев.

По его словам, подготовка производства идёт уже сейчас.

«Мы уверены во всех изменениях и поэтому будем их внедрять», — добавил главный конструктор.

Ранее сообщалось, что «Калашников» кратно увеличивает производство беспилотников.

Также «Калашников» с начала года сдал рекордное за десять лет количество оружейных изделий.

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