«Ъ»: Microsoft отключила доступ к внутренним и внешним сервисам OZON
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что причиной отключения могло стать использование OZON лицензий, «закупленных обходным путём».
«Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram», — говорится в сообщении.
По информации источника, на данный момент программисты компании занимаются переносом информации на локальные серверы.
Ранее в Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года.
Также поступала информация, что попавший в британский санкционный список Феликс Евтушенков покинул состав совета директоров OZON с 11 апреля.