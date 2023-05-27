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«Ъ»: Microsoft отключила доступ к внутренним и внешним сервисам OZON

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Microsoft 25 мая лишила сотрудников OZON доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel и другим.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что причиной отключения могло стать использование OZON лицензий, «закупленных обходным путём».

«Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram», — говорится в сообщении.

По информации источника, на данный момент программисты компании занимаются переносом информации на локальные серверы. 

Ранее в Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года.

Также поступала информация, что попавший в британский санкционный список Феликс Евтушенков покинул состав совета директоров OZON с 11 апреля.

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