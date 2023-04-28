В Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года

В компании Microsoft сообщили о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 после 14 октября 2025 года, версия Windows 10 22H2 станет последней.

«Период техподдержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10, и останется поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности до этой даты», — говорится в сообщении.

После этого будет поддерживаться только сборка формата LTSC (Long-Term Servicing Channel).

Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отказывается от использования операционной системы Microsoft на служебных компьютерах ведомства в пользу российской Astra Linux.

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