В Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года
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«Период техподдержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10, и останется поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности до этой даты», — говорится в сообщении.
После этого будет поддерживаться только сборка формата LTSC (Long-Term Servicing Channel).
Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.
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