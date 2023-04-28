В Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года

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В компании Microsoft сообщили о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 после 14 октября 2025 года, версия Windows 10 22H2 станет последней.
В Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года
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«Период техподдержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10, и останется поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности до этой даты», — говорится в сообщении.

После этого будет поддерживаться только сборка формата LTSC (Long-Term Servicing Channel).

Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отказывается от использования операционной системы Microsoft на служебных компьютерах ведомства в пользу российской Astra Linux. 

В Роскачестве дали советы, как защититься от кибератак тем, кто работает удалённо.

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