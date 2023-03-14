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Роскачество: современная ОС и хороший роутер помогут защитить компьютер на удалёнке

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В Роскачестве дали советы, как защититься от кибератак тем, кто работает удалённо.
Роскачество: современная ОС и хороший роутер помогут защитить компьютер на удалёнке
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Прежде всего, стоит установить современную операционную систему (ОС) и своевременно её обновлять, посоветовали в организации. Вторая рекомендация — приобрести актуальный роутер. Устаревшее оборудование стоит заменить.

«Установите программы для обеспечения информационной безопасности. По возможности на всех устройствах нужно включить полное шифрование диска. В этом поможет специальное программное обеспечение, уже встроенное в операционную систему или доступное для установки в виде приложения», — порекомендовали в Роскачестве.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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