Попавший в британский санкционный список Евтушенков вышел из совета директоров OZON
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Об этом информирует пресс-служба компании.
«Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров OZON с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в ближайшее время место, которое занимал Евтушенков, будет вакантным.
Также в пресс-службе заявили, что США, ЕС, Британия или какие-либо другие юрисдикции не вводили рестрикции против Ozon Holdings PLC и её дочерних компаний.
Ранее власти Великобритании расширили список санкций против России и внесли в него 11 новых позиций, в том числе Феликса Евтушенкова.