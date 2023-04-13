Попавший в британский санкционный список Евтушенков вышел из совета директоров OZON

Попавший в британский санкционный список Феликс Евтушенков покинул состав совета директоров OZON с 11 апреля.

Об этом информирует пресс-служба компании.

«Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров OZON с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшее время место, которое занимал Евтушенков, будет вакантным.

Также в пресс-службе заявили, что США, ЕС, Британия или какие-либо другие юрисдикции не вводили рестрикции против Ozon Holdings PLC и её дочерних компаний.

Ранее власти Великобритании расширили список санкций против России и внесли в него 11 новых позиций, в том числе Феликса Евтушенкова.