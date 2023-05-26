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Минюст России внёс Лёву Би-2 в список иноагентов

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Солист группы «Би-2» Лёва Би-2 (Егор Бортник) включён в список иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.
Минюст России внёс Лёву Би-2 в список иноагентов
  • РИА Новости

«Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, её граждан и органов государственной власти», — говорится в заявлении.

Также в список попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России», а также общественное движение «Совет матерей и жён».

Ранее Минюст России внёс бывших сотрудников ФБК* Марию Певчих** и Георгия Албурова*** в список иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

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