Минюст России внёс Лёву Би-2 в список иноагентов

Солист группы «Би-2» Лёва Би-2 (Егор Бортник) включён в список иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

«Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, её граждан и органов государственной власти», — говорится в заявлении.

Также в список попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России», а также общественное движение «Совет матерей и жён».

Ранее Минюст России внёс бывших сотрудников ФБК* Марию Певчих** и Георгия Албурова*** в список иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.