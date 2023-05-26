Минюст России внёс Лёву Би-2 в список иноагентов
- РИА Новости
«Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, её граждан и органов государственной власти», — говорится в заявлении.
Также в список попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России», а также общественное движение «Совет матерей и жён».
Ранее Минюст России внёс бывших сотрудников ФБК* Марию Певчих** и Георгия Албурова*** в список иностранных агентов.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.
*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.