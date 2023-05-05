Минюст России внёс Певчих и Албурова в список иностранных агентов

Минюст России внёс бывших сотрудников ФБК* Марию Певчих и Георгия Албурова в список иностранных агентов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр включены певица Мария Максакова, «Тайга Инфо», «ПЕН-клуб», общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS».

Ранее Минюст внёс журналиста издания Bellingcat** Христо Грозева*** в реестр иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 21.04.2023.