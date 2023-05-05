Минюст России внёс Певчих и Албурова в список иностранных агентов
- РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр включены певица Мария Максакова, «Тайга Инфо», «ПЕН-клуб», общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS».
Ранее Минюст внёс журналиста издания Bellingcat** Христо Грозева*** в реестр иностранных агентов.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.
*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 21.04.2023.