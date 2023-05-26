Глава ФНС сделал «последнее китайское предупреждение» общепиту с нулевой выручкой

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров вынес «последнее китайское предупреждение» предприятиям в сфере общественного питания, которые скрывают выручку.

Соответствующее заявление он сделал во время форума «Опора России», сообщил ТАСС.

По его словам, от сферы общепита было получено «плюс 2,5 млрд рублей чисто налогов» за счёт так называемого микроналогового манёвра.

Егоров отметил, что при этом в налоговой службе видят компании общепита, которые не показывают выручку.

«Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — заявил глава ФНС.

Как уточняет агентство, с начала прошлого года сферу общепита освободили от уплаты налога на добавленную стоимость при соблюдении ряда условий.

Ранее Егоров сообщил, что в России планируется изменить подходы к налогообложению бизнесменов, которые занимаются своим делом через специализированные платформы.

Предполагается, что такие платформы смогут сами выполнять агентские обязанности по уплате налогов.

В Минфине России до этого сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой: 13—15%.