Минфин: ставка НДФЛ для уехавших и работающих удалённо сотрудников будет 13—15%
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Это не зависит от того, работает человек по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13—15%», — сказал он.
В конце апреля правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих из-за границы россиян, для внесения ряда технических уточнений.