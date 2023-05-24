Глава ФНС Егоров: власти России могут изменить подход к начислению налогов бизнесменам
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Об этом сообщил на правительственном часе в Совфеде глава ФНС Даниил Егоров.
«Насколько я знаю, идёт законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определённые платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию», — цитирует его РИА Новости.
Так он ответил на вопрос об администрировании налогов на доходы уехавших за рубеж россиян.
Также в правительстве сейчас находится законопроект, который предусматривает создание в подобной ситуации агентской функции для российских компаний, чтобы они удерживали налог, если человек является резидентом, добавил глава ФНС.
В Минфине России ранее сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой: 13—15%.