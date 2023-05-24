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Глава ФНС Егоров: власти России могут изменить подход к начислению налогов бизнесменам

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В России планируется изменить подходы к налогообложению бизнесменов, которые занимаются своим делом через специализированные платформы. Предполагается, что такие платформы смогут сами выполнять агентские обязанности по уплате налогов.
Глава ФНС Егоров: власти России могут изменить подход к начислению налогов бизнесменам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил на правительственном часе в Совфеде глава ФНС Даниил Егоров.

«Насколько я знаю, идёт законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определённые платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос об администрировании налогов на доходы уехавших за рубеж россиян.

Также в правительстве сейчас находится законопроект, который предусматривает создание в подобной ситуации агентской функции для российских компаний, чтобы они удерживали налог, если человек является резидентом, добавил глава ФНС.

В Минфине России ранее сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой: 13—15%.

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