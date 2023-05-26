В Петербурге антиковидные ограничения продлили до 31 августа
- РИА Новости
Об этом информирует neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Таким образом, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий без специальных согласований. Также ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер.
В последний раз городские власти продлевали действие ограничений до 31 мая.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.