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В Петербурге антиковидные ограничения продлили до 31 августа

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В Санкт-Петербурге действующие ограничения по COVID-19 продлили до 31 августа.
В Петербурге антиковидные ограничения продлили до 31 августа
  • РИА Новости

Об этом информирует neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Таким образом, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий без специальных согласований. Также ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер.

В последний раз городские власти продлевали действие ограничений до 31 мая.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

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