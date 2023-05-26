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Депутат Буцкая назвала своевременной идею об обязательном труде для школьников

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, соавтор проекта об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде, выразила мнение, что инициатива является важной и своевременной.
Депутат Буцкая назвала своевременной идею об обязательном труде для школьников
  • РИА Новости

«Я уверена, что он (законопроект. — RT) правильный, своевременный, и его надо было принимать лет десять назад, потому что, видимо, мы упустили целое поколение, которое не умеет выжимать тряпку, когда дома моют полы. Мальчиков, которые не умеют забить гвоздь, девочек, которые не умеют приготовить еду», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, сегодня в школы нужно возвращать то, чему детей учили раньше. К школе должно быть такое же отношение как к дому, резюмировала депутат.

Ранее завкафедрой гигиены детей и подростков Сеченовского института Владислав Кучма в разговоре с kp.ru прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о том, что учащихся школ необходимо приобщать к общественно полезному труду.

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