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Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору

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Французский производитель шин Compagnie Générale des Établissements Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору ряда шинных марок — ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».
Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу французской компании.

Речь идёт об активах производственной компании Michelin, в частности шинном заводе в Давыдове Московской области, и Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

В июне 2022 года Michelin объявила о планах по передаче бизнеса в России местному руководству до конца года.

По данным Echos, в Michelin Russia работало около 1 тыс. человек, 750 из которых задействованы на заводе в Давыдове.

До этого Michelin сообщила о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе.

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