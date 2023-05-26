Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору

Французский производитель шин Compagnie Générale des Établissements Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору ряда шинных марок — ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу французской компании.

Речь идёт об активах производственной компании Michelin, в частности шинном заводе в Давыдове Московской области, и Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

В июне 2022 года Michelin объявила о планах по передаче бизнеса в России местному руководству до конца года.

По данным Echos, в Michelin Russia работало около 1 тыс. человек, 750 из которых задействованы на заводе в Давыдове.

До этого Michelin сообщила о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе.