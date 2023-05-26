Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу французской компании.
Речь идёт об активах производственной компании Michelin, в частности шинном заводе в Давыдове Московской области, и Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.
В июне 2022 года Michelin объявила о планах по передаче бизнеса в России местному руководству до конца года.
По данным Echos, в Michelin Russia работало около 1 тыс. человек, 750 из которых задействованы на заводе в Давыдове.
До этого Michelin сообщила о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе.