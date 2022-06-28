Производитель шин Michelin объявил о планах передать бизнес в России
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«Технически невозможно возобновить производство, в том числе из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости. Компания вынуждена планировать передачу всех своих активов под нынешнее российское управление до конца 2022 года», — приводит газета Echos заявление компании.
В Michelin отметили, что таким образом стремятся создать максимально благоприятные условия для работников.
По данным издания, в Michelin Russia работает около 1 тыс. человек, 750 из которых задействованы на заводе в Давыдове.
Ранее Michelin сообщил о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе.
В феврале 2022 года в России продали 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.