Производитель шин Michelin объявил о планах передать бизнес в России

Французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о планах по передаче бизнеса в России местному руководству до конца 2022 года.

«Технически невозможно возобновить производство, в том числе из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости. Компания вынуждена планировать передачу всех своих активов под нынешнее российское управление до конца 2022 года», — приводит газета Echos заявление компании.

В Michelin отметили, что таким образом стремятся создать максимально благоприятные условия для работников.

По данным издания, в Michelin Russia работает около 1 тыс. человек, 750 из которых задействованы на заводе в Давыдове.

Ранее Michelin сообщил о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе.

В феврале 2022 года в России продали 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.