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Песков: Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за враждебного окружения

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Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, в связи с чем будут развивать военное сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за враждебного окружения
  • РИА Новости

По его словам, ранее фигурировали официальные заявления о намерениях вмешаться во внутренние дела Белоруссии.

«Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии... И всё это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да собственно, как и мы с вами, в весьма и весьма враждебном окружении», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, подобные обстоятельства требуют развития военного сотрудничества между Москвой и Минском, чем, как отметил Песков, страны и занимаются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в эфире Первого канала заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на белорусскую территорию уже началось.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

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