Аналитик Разуваев оценил влияние возможной новой пандемии на экономику России

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев оценил последствия воздействия возможной новой пандемии на экономическую ситуацию в России.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее не исключил угрозу новой пандемии, которая может стать опаснее COVID-19.

«Новая пандемия для России — это двойная угроза. В этом случае глобальную экономику с высокой вероятностью ждёт рецессия, что очень вероятно обрушит цены на нефть. Плюс Россия столкнётся с ростом расходов на здравоохранение», — сказал Разуваев в беседе с ФАН.

Эксперт напомнил, что половина резервов ЦБ России заморожена Западом, и маловероятно, что риск для здоровья россиян станет аргументом для западных стран снять ограничения.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сообщил, что COVID-19 никогда не будет искоренён полностью.