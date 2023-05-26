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Онколог Юдин перечислил симптомы рака щитовидной железы

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Врач-онколог, хирург медицинского холдинга «СМ-Клиника» Максим Юдин перечислил симптомы рака щитовидной железы.
Онколог Юдин перечислил симптомы рака щитовидной железы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО.

«На I—II стадии рак щитовидной железы протекает практически бессимптомно. Пациенты узнают о болезни случайно, если проходят скрининги или посещают эндокринолога по какому-либо другому поводу», — сказал врач.

По его словам, из-за склонности отдельных форм рака к раннему метастазированию первым проявлением болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов.

На более поздних стадиях становится трудно глотать, появляется осиплость голоса, возникает одышка, ощущение сдавливания в области горла, отёк мягких тканей, першение.

Ранее Юлия Вахабова, кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, рассказала в беседе с RT, что безопасное время пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день, но продлить этот срок можно с помощью солнцезащитных средств.

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