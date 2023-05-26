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Суд приговорил актрису Дрожжину к четырём годам колонии условно по делу о хищении

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырём годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину, признав её виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.
Суд приговорил актрису Дрожжину к четырём годам колонии условно по делу о хищении
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать подсудимую Дрожжину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, и назначить четыре года лишения свободы условно», — говорится в приговоре судьи.

Уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Баталова было возбуждено в сентябре 2020 года.

По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.

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