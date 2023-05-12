Прокурор потребовал 6 лет колонии для актрисы Дрожжиной за хищение квартир Баталовых

По делу о хищении квартир семьи народного артиста СССР Алексея Баталова прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам лишения свободы. Следственный комитет завершил расследование дела в декабре 2021 года.

Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«В ходе прений сторон представитель гособвинения потребовал назначить Дрожжиной наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. Её мужа, юриста Михаила Цивина, прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Третьему фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, сторона обвинения требует назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок 3 года», — заявили в суде.

Уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова было возбуждено в сентябре 2020 года.

По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.