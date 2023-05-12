Прокурор потребовал 6 лет колонии для актрисы Дрожжиной за хищение квартир Баталовых
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«В ходе прений сторон представитель гособвинения потребовал назначить Дрожжиной наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. Её мужа, юриста Михаила Цивина, прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Третьему фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, сторона обвинения требует назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок 3 года», — заявили в суде.
Уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова было возбуждено в сентябре 2020 года.
По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.
Народный артист СССР Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.