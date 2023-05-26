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На курильском острове Матуа прошла плановая ротация расчётов комплексов «Бастион»

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Тихоокеанский флот России провёл ротацию расчётов ракетных комплексов «Бастион», которые несут дежурство на острове Матуа (Курилы).
На курильском острове Матуа прошла плановая ротация расчётов комплексов «Бастион»
  • РИА Новости

Плановую ротацию подразделений и техники обеспечил большой десантный корабль «Адмирал Невельской».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В ходе мероприятий по транспортировке дежурных смен на остров большой десантный корабль «Адмирал Невельской» доставил военную технику и личный состав ракетного соединения ТОФ, после чего на борт корабля была загружена военная техника и военнослужащие, завершившие несение боевого дежурства», — говорится в сообщении флота.

В конце апреля экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.

В манёврах была задействована корабельная десантная группа — «Адмирал Невельской», «Пересвет» и «Николай Вилков», а также катерная десантная группа — «Андрей Иванов», «Иван Карцов», «Д-57», «Д-70» и «Д-702».

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