Делегация Запорожской области во главе с Балицким примет участие в ПМЭФ
- РИА Новости
«Делегация Запорожской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2023... делегацию... возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Балицкий», — цитирует его ТАСС.
Запорожскую область на форуме также будут представлять глава правительства региона Антон Кольцов, главы министерств и ведомств региона, руководители крупных предприятий области и бизнесмены.
Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня.
Представитель Республики Сербской допустил визит президента Милорада Додика на форум.