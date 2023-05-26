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Делегация Запорожской области во главе с Балицким примет участие в ПМЭФ

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий представит Запорожскую область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил зампред правительства региона по экономике Андрей Козенко.
Делегация Запорожской области во главе с Балицким примет участие в ПМЭФ
  • РИА Новости

«Делегация Запорожской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2023... делегацию... возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Балицкий», — цитирует его ТАСС.

Запорожскую область на форуме также будут представлять глава правительства региона Антон Кольцов, главы министерств и ведомств региона, руководители крупных предприятий области и бизнесмены.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня.

Представитель Республики Сербской допустил визит президента Милорада Додика на форум.

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