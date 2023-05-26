Депутат от ЛДПР Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском и Немцове

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, в которой тот рассуждает о бизнесмене Борисе Березовском и политиках Борисе Немцове и Григории Явлинском.

РИА Новости