Депутат от ЛДПР Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском и Немцове
- РИА Новости
Записка опубликована в Telegram-канале Чернышова.
«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — написал Жириновский.
Ранее Чернышов рассказал, что обнаружил прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
В апреле 2023 года в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому.