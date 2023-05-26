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Депутат от ЛДПР Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском и Немцове

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, в которой тот рассуждает о бизнесмене Борисе Березовском и политиках Борисе Немцове и Григории Явлинском.
Депутат от ЛДПР Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском и Немцове
  • РИА Новости

Записка опубликована в Telegram-канале Чернышова.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — написал Жириновский.

Ранее Чернышов рассказал, что обнаружил прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

В апреле 2023 года в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому.

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