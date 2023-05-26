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Автоэксперт Канаев рассказал о необходимости проверки зрения у водителей старше 75 лет

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Полина Полетаева
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение о сокращении срока действия прав водителей старше 75 лет до пяти лет и об их тестировании на реакцию и устойчивость к стрессу.
Автоэксперт Канаев рассказал о необходимости проверки зрения у водителей старше 75 лет
  • РИА Новости

«Медкомиссию они всё равно проходят. Что касается стрессоустойчивости и реакции, если проверять эти параметры, то их нужно проверять у всех… Вообще всех водителей можно проверять на стрессоустойчивость», — сказал Канаев.

Он также призвал обратить особое внимание на проверку зрения возрастных водителей.

«Да, права выдавать сроком на пять лет, но при этом люди должны хорошо видеть», — пояснил собеседник RT.

В заключение Канаев рассказал, что основными причинами проблем за рулём для всех возрастов служат отсутствие опыта, состояние алкогольного опьянения и ухудшение зрения.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет.

По его мнению, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать таких автовладельцев при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.

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