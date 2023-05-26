Автоэксперт Канаев рассказал о необходимости проверки зрения у водителей старше 75 лет
- РИА Новости
«Медкомиссию они всё равно проходят. Что касается стрессоустойчивости и реакции, если проверять эти параметры, то их нужно проверять у всех… Вообще всех водителей можно проверять на стрессоустойчивость», — сказал Канаев.
Он также призвал обратить особое внимание на проверку зрения возрастных водителей.
«Да, права выдавать сроком на пять лет, но при этом люди должны хорошо видеть», — пояснил собеседник RT.
В заключение Канаев рассказал, что основными причинами проблем за рулём для всех возрастов служат отсутствие опыта, состояние алкогольного опьянения и ухудшение зрения.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет.
По его мнению, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать таких автовладельцев при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.