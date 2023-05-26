В России предложили сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет. По его мнению, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать таких автовладельцев при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.

Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, в последние годы в стране разгорелась общественная дискуссия о росте числа дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей.

По его словам, нервная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия прямо за рулём и подвергнуть их жизнь и жизни окружающих опасности.

Как добавил Крупник, в ряде стран мира реализуются программы по минимизации присутствия пожилых граждан за рулём: это обусловлено как заботой о самих автолюбителях преклонного возраста, так и поддержанием высокого уровня безопасности на дорогах общего пользования.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей ТС, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку. К примеру, это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с 10 до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.