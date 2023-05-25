Автоэксперт Рогов рассказал, какие кроссоверы россияне заказывают из-за границы

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов заявил, что россияне чаще всего заказывают из-за рубежа компактные кроссоверы корейских и американских марок при бюджете до 2 млн рублей.

«С суммой до 2 млн рублей покупатели чаще всего выбирают переднеприводные Hyundai Kona, Kia Niro, SsangYong Tivoli и Chevrolet Tracker. Это машины примерно 2018 или 2019 года выпуска с пробегом не менее 80 тыс. км», — сказал Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, техническое состояние таких машин в возрасте четырёх-пяти лет будет не самым лучшим.

«В последнее время также пользуются спросом кроссоверы Samsung из Кореи, которые являются копиями моделей Renault. Например, Samsung QM3 и Samsung XM3. Их французские близнецы — Renault Captur и Renault Arkana соответственно. Они тоже умещаются в бюджет до 2 млн рублей», — добавил эксперт.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.