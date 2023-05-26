В ФСБ сообщили о задержании трёх участников убийства псковских десантников

Сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.

«А.Батыров, А.Казанчев, и Т.Накусов задержаны во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в г. Баксане, г. Чегеме и с. Нартан Чегемского района КБР», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Всех трёх преступников доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

В апреле в Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червлённая в 1999 году.

В октябре в ФСБ заявили о задержании на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776.