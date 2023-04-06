В ФСБ сообщили о задержании участника банды Басаева и Хаттаба
Об этом сообщает ФСБ России.
«В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим», — говорится в релизе.
По данным ведомства, сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооружённом нападении банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС России в октябре 1999 года у станицы Червлённой Шелковского района Чеченской Республики.
Суд заключил обвиняемого в СИЗО.
В октябре в ФСБ заявили о задержании на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776.