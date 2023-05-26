Юрист Рублёва прокомментировала идею о штрафах за нарушение тишины днём

Юрист, эксперт в области ЖКХ Юлия Рублёва в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала идею ввести штраф за нарушение тишины в дневное время.

«На мой взгляд, должны быть и тишина, и состояние покоя, но также целесообразна активная жизнь — игра детей на музыкальных инструментах, ремонтные работы, разные вопросы, которые мы имеем право решать в своём жилье», — объяснила Рублёва.

Она не исключила, что в случае принятия такой инициативы между собственниками жилья могут возникать конфликты.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что принятие федерального закона о тишине решит проблему шумных строительных работ в жилых домах как в ночные, так и в дневные часы.

24 мая первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.