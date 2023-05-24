Депутат Госдумы Нилов объяснил, для чего необходим федеральный закон о тишине

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что принятие федерального закона о тишине решит проблему шумных строительных работ в жилых домах как в ночные, так и в дневные часы.

В беседе с телеканалом «Звезда» депутат рассказал, что в данный момент в России законы о режиме тишины принимаются на региональном уровне. Однако принятые законы не эффективны, поскольку отсутствует чёткая инструкция по фиксации нарушений режима тишины и финансированию работы правоохранительных органов для их пресечения.

Именно поэтому предлагается сделать единую норму для всех российских регионов.

«Обнаглевшие строители, которые стучат по ночам, погрузочно-разгрузочные работы и так далее — это всё мешает гражданам спать и провоцирует различные заболевания. Проблема в том, что сегодня, если вы вызовете полицию, права привлекать к ответственности у оперативников нет — оно принадлежит отдельным структурам органов исполнительной власти региона», — отметил Нилов.

В апреле член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» выдвинула предложение штрафовать водителей, нарушающих тишину в ночное время.