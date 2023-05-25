Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На писателя Глуховского составили протокол за неуказание статуса иноагента

Короткая ссылка
На писателя Дмитрия Глуховского* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки о его статусе иностранного агента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Отмечается, что дата рассмотрения протокола назначена на 15 июня.

Ранее на рэпера Алишера Моргенштерна** составили протокол за неуказание статуса иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить