На писателя Глуховского составили протокол за неуказание статуса иноагента

На писателя Дмитрия Глуховского* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки о его статусе иностранного агента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Отмечается, что дата рассмотрения протокола назначена на 15 июня.

Ранее на рэпера Алишера Моргенштерна** составили протокол за неуказание статуса иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.