На писателя Глуховского составили протокол за неуказание статуса иноагента
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.
Отмечается, что дата рассмотрения протокола назначена на 15 июня.
Ранее на рэпера Алишера Моргенштерна** составили протокол за неуказание статуса иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.
** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.