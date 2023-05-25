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Истребители ВКС России сопроводили приближавшиеся к границам страны бомбардировщики США

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Два российских истребителя, Су-35С и Су-27П, сопроводили над акваторией Балтийского моря два бомбардировщика В-1В ВВС США, приблизившиеся к границе России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Истребители ВКС России сопроводили приближавшиеся к границам страны бомбардировщики США
  • globallookpress.com

Отмечается, что российские силы обнаружили над акваторией Балтийского моря два приближавшихся к госгранице летательных объекта. Для недопущения нарушения границы в воздух подняли два истребителя из состава Западного военного округа.

Российские лётчики определили, что летательные объекты являются стратегическими бомбардировщиками В-1В ВВС США.

«После удаления иностранных военных самолётов от государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования», — говорится в заявлении.

По данным оборонного ведомства, полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушений госграницы России не допущено.

Ранее в российском Национальном центре управления обороной заявили, что истребитель Су-27 ВКС России сопроводил два летевших в сторону границы страны стратегических бомбардировщика США B-1B над Балтийским морем.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что полёт бомбардировщиков B-1 над Балтийским морем проводился в рамках учений, а взаимодействие с ВКС России было «безопасным и профессиональным».

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