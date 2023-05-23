Пентагон высказался о ситуации с Су-27 ВКС России и бомбардировщиками США
«Два наших бомбардировщика — это часть нашей оперативной группы в составе ВВС, которая выполняет регулярные полёты в различных частях мира», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это были якобы давно запланированные учения в Европе.
«Как я понимаю, взаимодействие с российским самолётом было безопасным и профессиональным», — добавил он.
Ранее в российском Национальном центре управления обороной заявили, что истребитель Су-27 ВКС России сопроводил два летевших в сторону границы страны стратегических бомбардировщика США B-1B над Балтийским морем.