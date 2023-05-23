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Пентагон высказался о ситуации с Су-27 ВКС России и бомбардировщиками США

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что полёт бомбардировщиков B-1 над Балтийским морем проводился в рамках учений, а взаимодействие с ВКС России было «безопасным и профессиональным».

«Два наших бомбардировщика — это часть нашей оперативной группы в составе ВВС, которая выполняет регулярные полёты в различных частях мира», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это были якобы давно запланированные учения в Европе.

«Как я понимаю, взаимодействие с российским самолётом было безопасным и профессиональным», — добавил он.

Ранее в российском Национальном центре управления обороной заявили, что истребитель Су-27 ВКС России сопроводил два летевших в сторону границы страны стратегических бомбардировщика США B-1B над Балтийским морем.

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