Пентагон высказался о ситуации с Су-27 ВКС России и бомбардировщиками США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что полёт бомбардировщиков B-1 над Балтийским морем проводился в рамках учений, а взаимодействие с ВКС России было «безопасным и профессиональным».

«Два наших бомбардировщика — это часть нашей оперативной группы в составе ВВС, которая выполняет регулярные полёты в различных частях мира», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это были якобы давно запланированные учения в Европе.

«Как я понимаю, взаимодействие с российским самолётом было безопасным и профессиональным», — добавил он.

Ранее в российском Национальном центре управления обороной заявили, что истребитель Су-27 ВКС России сопроводил два летевших в сторону границы страны стратегических бомбардировщика США B-1B над Балтийским морем.