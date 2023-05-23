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МО России: Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 сопроводил два летевших в сторону границы России стратегических бомбардировщика США B-1B над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
МО России: Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Отмечается, что российские радары обнаружили две приближающиеся к госгранице воздушные цели.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российский истребитель определил воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе. 

«После удаления иностранных военных самолётов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — подытожили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолётов ВМС Германии и ВМС Франции, которые были обнаружены над Балтийским морем и приближались к границе России.

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