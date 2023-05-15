Минобороны: Су-27 вылетал на перехват двух самолётов ВМС Германии и Франции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолётов ВМС Германии и ВМС Франции, которые были обнаружены над Балтийским морем и приближались к границе России.

Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, после того, как иностранные военные самолёты развернулись от границы России, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что нарушения российской границы не допущено.

По данным министерства, истребитель выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами.

В апреле российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем.