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Минобороны: Су-27 вылетал на перехват двух самолётов ВМС Германии и Франции над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолётов ВМС Германии и ВМС Франции, которые были обнаружены над Балтийским морем и приближались к границе России.
Минобороны: Су-27 вылетал на перехват двух самолётов ВМС Германии и Франции над Балтикой
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, после того, как иностранные военные самолёты развернулись от границы России, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что нарушения российской границы не допущено.

По данным министерства, истребитель выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами.

В апреле российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем.

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