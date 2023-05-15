Минобороны: Су-27 вылетал на перехват двух самолётов ВМС Германии и Франции над Балтикой
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, после того, как иностранные военные самолёты развернулись от границы России, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Отмечается, что нарушения российской границы не допущено.
По данным министерства, истребитель выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами.
В апреле российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем.