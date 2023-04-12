Российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем

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Минобороны России заявило, что 12 апреля над Балтийским морем была обнаружена приближающаяся к границе воздушная цель, для её опознавания и недопущения нарушения госграницы был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО.
Российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем
  • РИА Новости

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в министерстве.

Нарушения границы России не допущено, полёт российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.

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