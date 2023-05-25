В Адыгее отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
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«Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому отменён режим повышенной готовности, введённый в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства на странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что, в частности, теряют силу распоряжения об ограничениях на проведение массовых мероприятий.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России на фоне появления нового штамма «арктур» контролируемая, заболеваемость невысокая.