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В Адыгее отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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В Республике Адыгея отменили режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Адыгее отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому отменён режим повышенной готовности, введённый в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства на странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что, в частности, теряют силу распоряжения об ограничениях на проведение массовых мероприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России на фоне появления нового штамма «арктур» контролируемая, заболеваемость невысокая.

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