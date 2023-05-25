Попова заявила, что ситуация с коронавирусом на фоне штамма «арктур» контролируемая

Ситуация с коронавирусом в России на фоне появления нового штамма «арктур» контролируемая, заболеваемость невысокая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

АГН «Москва»

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