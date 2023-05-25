Попова заявила, что ситуация с коронавирусом на фоне штамма «арктур» контролируемая
- АГН «Москва»
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«Мы видим некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Процесс контролируемый, уровень заболеваемости невысокий», — приводит РИА Новости её слова.
Попова добавила, что новый вариант вируса, безусловно, имеет своё влияние на эпидситуацию.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что вакцина «Конвасэл» эффективна против штамма «арктур».