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Попова заявила, что ситуация с коронавирусом на фоне штамма «арктур» контролируемая

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Ситуация с коронавирусом в России на фоне появления нового штамма «арктур» контролируемая, заболеваемость невысокая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что ситуация с коронавирусом на фоне штамма «арктур» контролируемая
  • АГН «Москва»
  • © Гришкин Денис

«Мы видим некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Процесс контролируемый, уровень заболеваемости невысокий», — приводит РИА Новости её слова.

Попова добавила, что новый вариант вируса, безусловно, имеет своё влияние на эпидситуацию.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что вакцина «Конвасэл» эффективна против штамма «арктур».

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